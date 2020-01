SPORT E SALUTE

SPADAFORA: «NUOVO

PRESIDENTE LUNEDÌ»

«Entro lunedì nominerò il nuovo presidente e ad di Sport e Salute». Lo ha annunciato il ministro per lo Sport e per le Politiche giovanili Vincenzo Spadafora, a margine del suo intervento al convegno Se la scuola di mette a correre organizzato dalla Fidal a Roma. Nello specifico sono 8 i candidati: Anna Rita Balzani, Vito Cozzoli, Virginia Filippi, Francesco Landi, Igor Lanzoni, Fabio Pagliara, Fabio Pigozzi e Francesco Soro.

PARIGI-DAKAR

MORTO L'OLANDESE STRAVER

È morto l'olandese Edwin Straver, pilota che era in gara nella categoria moto. Lo hanno comunicato i familiari agli organizzatori del rally raid. Fatale per lui l'incidente dello scorso 16 gennaio, nel corso dell'undicesima tappa da Shubaytah ad Haradh, in cui aveva riportato la frattura di una vertebra cervicale.

SERIE B

OGGI SI GIOCANO CINQUE GARE

Dopo l'anticipo di ieri sera tra Empoli e Chievo finito 1-1, si giocano oggi altre cinque gare della 21.ma giornata. Il programma (ore 15): Cittadella-Benevento, Pisa-Juve Stabia, Pordenone-Pescara, V.Entella-Cremonese, Salernitana-Cosenza (ore 18).

FEMMINILE

LA A SBARCA SU TIMVISION

Timvision promuove il calcio femminile sui campi della Serie A, diventa Title Sponsor delle competizioni femminili e trasmetterà ogni settimana le sei partite del massimo campionato oltre alle fasi finali della Coppa Italia e alla Supercoppa.

