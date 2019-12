Sport e Salute, si dimette il presidente Sabelli

IL CASO

ROMA Il terremoto è arrivato. Come previsto. Passano nemmeno 24 ore dalla notizia del cambiamento della governance di Sport e Salute, previsto dal decreto Milleproroghe oggi all'esame del Consiglio dei ministri, che il presidente e amministratore delegato Rocco Sabelli decide di andarsene. «Non ci sono i presupposti per proseguire», scrive amareggiato nella lettera di dimissioni con effetto immediato inviata al ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e, per conoscenza, a quello dello Sport Vincenzo Spadafora. Con il quale, ammette l'ex ad di Alitalia e Piaggio, non è mai nata alcuna sintonia.

«Le significative modifiche» alla governance «proposte con l'art. 29 dello schema di decreto legge recante Disposizioni organizzative urgenti e proroghe di termini previsti da disposizioni legislative in scadenza si legge nella lettera inviata a Gualtieri - prefigurano il venire meno di uno dei presupposti fondamentali che mi avevano indotto a offrire al governo la mia disponibilità a guidare la società, chiamata dalla legge 145/2018 a implementare la Riforma dello sport italiano, cui la stessa legge ambisce». Il riferimento è nelle parole di Sabelli alla «visione diversa della Riforma da quella originariamente prospettata» e alla convinzione che le modifiche alla governance proposte «siano scaturite anche da una sintonia con l'attuale ministro Spadafora mai nata e, credo, difficilmente possibile in futuro per evidenti e sperimentate diversità di cultura, linguaggio e metodi».

IL NODO

Dura la stoccata finale al ministro che lascia scivolare la polemica. «Ringrazio Sabelli - scrive in una nota Spadafora - Andremo avanti con equilibrio, condivisione ed efficacia, per portare a termine gli impegni finora assunti e proseguire nel lavoro di attuazione della riforma dello sport».

Sabelli, come prevedibile, non ha gradito l'idea del governo di separare le cariche di presidente e ad, attribuendo a quest'ultimo le deleghe di gestione. Né è piaciuto l'allargamento del Cda di Sport e Salute da tre a cinque membri con la nomina del presidente assegnata al ministero dell'Economia, quella dell'ad e di un altro componente al dicastero dello Sport, con i due restanti consiglieri scelti, uno a testa, dal ministero della Salute e dell'Istruzione. Quel che è certo è che il dietrofront di Sabelli non ha spiazzato praticamente nessuno. Da Chimenti (golf) a Barelli (nuoto), da Scarso (scherma) ad Abbagnale (canottaggio), è tutto un coro di «era scritto». Con Binaghi (tennis) che parla di una «brutta giornata per lo sport italiano» che perde «la persona più preparata che avesse avuto in dote negli ultimi 20 anni».

Gianluca Cordella

