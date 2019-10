Sponsor sul gioco d'azzardo bandito: i club di A scommettono all'estero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA L'autogol è servito. Il decreto dignità vieta qualsiasi forma di pubblicità relativa a giochi e scommesse per contrastare la piaga della ludopatia? I club della serie A si adeguano, aggirando la norma per non perdere l'introito. Per fronteggiare una misura - che ha di fatto sottratto 100 milioni annui al calcio italiano - alcune società (Roma, Juventus e ora il Bologna) hanno deciso di sottoscrivere una partnership con agenzie di scommesse all'estero per provare così a rimediare i mancati proventi pubblicitari provenienti dal...