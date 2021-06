Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DONNARUMMA 6Deve lavorare poco. Ma quel poco lo fa con criterio. Non si fa sorprendere, insomma. Vecchio.FLORENZI 6Si concede meno avventure in avanti rispetto al collega di sinistra. Frenato. Uscito.BONUCCI 6,5Qualche lancio sbilenco, un tiraccio dello stessa famiglia, ma quando c'è da fare muro, eccolo lì. Presente.CHIELLINI 7Sostanza ed esperienza. Non si fa mai sorprendere. Sfiora anche il gol di testa. Gorilla.SPINAZZOLA 7,5Duelli...