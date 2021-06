Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROTAGONISTAROMA Leo corre, frena, riparte, tira, crossa, il cross diventa anche un assist, poi sorride. Sempre. Non sorride per le cose che fa, sorride perché sì, perché ce l'ha dentro. Spinazzola si è preso l'Italia, quando molti pensavano che quel posto fosse in bilico, perché Emerson incalzava e, come spesso è accaduto, lui qualche problema fisico se l'è sempre portato appresso (dalla rottura del crociato, si sono scatenati...