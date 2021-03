Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DONNARUMMA NGGestisce senza soffrire.FLORENZI 5,5Il piede sembra caldo. Mette un bel cross, poi basta. La catena non funziona granché, alla fine se ne sta sulle sue. Calando via via.BONUCCI 6Centounesima presenza. Carica. Deliziosa la palla per Immobile, che però non fa gol. Dietro si rischia poco,ACERBI 6Si adagia al fianco dell'esperto Bonucci. Esperto vicino all'esperto. Surplace.SPINAZZOLA 6,5Gioca sempre al di là della metà campo...