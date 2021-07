Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DONNARUMMA 7,5Si sdraia subito per chiudere Lukaku. Manona destra apertissima per deviare il missile di De Bruyne. Ancora disteso per respingere il diagonale di Lukaku. Che poi lo spiazza su rigore. PresenteDI LORENZO 6È in fuorigioco prima del tocco di Bonucci per il gol poi annullato. Punito da Vincic per la spintarella a Doku.BONUCCI6,5Esulta a vuoto. Non perde però la concentrazione. È sempre al centro del gioco con personalità e...