LA GARA DELLE 12

CESENA È amaro l'esordio dello Spezia in Serie A. Al Manuzzi di Cesena, finisce 4 a 1 per il Sassuolo: i neroverdi emiliani fanno valere la maggior esperienza e il maggior tasso tecnico contro i liguri di Vincenzo Italiano, che reggono per poco più di un'ora ma poi pagano la scarsa amalgama e le indecisioni della difesa. Lo show è del Sassuolo, con Caputo che riesce a mettere la firma sulla rete del 4-1, dopo ben tre gol annullati con un lungo consulto Var.

L'avvio è delle Aquile, ma il canovaccio della gara cambia quasi subito, con il Sassuolo che prende in mano gioco, soprattutto sfruttando le corsie laterali dove Berardi e Djuricic affondano con facilità. Ed è proprio da un'invenzione del fantasista serbo che arriva il gol che spezza l'equilibrio, al 12': verticalizzazione di Ferrari, Djuricic sfugge alla marcatura di Sala, lo beffa con un tunnel e poi batte Zoet. Lo Spezia accusa il colpo, ma alla mezz'ora, in una delle rare fiammate, coglie il pareggio: Ricci affonda sulla destra e poi disegna un cross che Galabinov trasforma di testa in gol, il primo della storia dei liguri in Serie A. Il pari regge fino all'intervallo, nonostante gli attacchi del Sassuolo che coglie anche una traversa in pieno recupero con Locatelli. Nella ripresa, dopo un buon inizio dei liguri, è ancora un monologo degli emiliani, che prima sfiorano il gol all'11' con Defrel e poi in dodici minuti si portano a casa la prima vittoria stagionale.

È un'indecisione della retroguardia ligure, al 19', a dare il via all'azione che porta Zoet ad atterrare Caputo in area di rigore, con Berardi che dal dischetto non sbaglia. Il gol taglia le gambe ai liguri, che dopo due minuti, ancora a seguito di un'errore in fase di impostazione, incassano anche il terzo gol con Defrel, mentre il quarto gol, al 31', porta la firma di Caputo.

