Un gol annullato (giustamente) a Insigne, un'espulsione risparmiata (ingiustamente) a Lewandowski (gomitata galeotta a Bastoni dopo pochi minuti) e un'altra ritardata (il primo fallaccio di Goralski su Belotti non era bastato), più i venti azzurri indisponibili - tra positivi vecchi e nuovi al Covid, infortunati della prima e dell'ultima ora - che l'Italia ha contato dal giorno delle convocazioni fino alla vigilia della partita contro la Polonia. Alla luce di questo non era certo scontato battere la Polonia, nella Reggio Emilia del tricolore. Eppure, l'Italia ha superato tutto e c'è riuscita: vincendo 2-0, gol di Jorginho (su rigore) e Berardi nei minuti finali. Tre punti e primato nel girone con nove punti, l'Olanda ha vinto contro la Bosnia e va a otto punti. Arrivederci, insomma, (quasi: servirà la vittoria mercoledì contro la retrocessa Bosnia a Sarajevo per la sicurezza) alle Final Four di Nations League in programma nel prossimo autunno, sperando di giocarli in assenza di Covid. Ma prima ancora, ci si rivede il 7 dicembre, quando l'Italia sarà sorteggiata per i gironi del prossimo Mondiale in Qatar. Da testa di serie.

BELLEZZA

L'Italia fa la partita, per larga parte. Non c'è Mancini in panchina (è ancora positivo al Covid) ma si vede comunque in campo: pressing, palleggi veloci, verticale fissa, in testa a ogni giocatore. E' il suo calcio e gli azzurri lo hanno assimilato, nonostante le difficoltà del periodo e della settimana. E la Polonia non è avversario comodo, con Lewandowski, su tutti, a tirare il carro, con la solita classe ma con un pizzico di nervosismo di troppo. Gli azzurri hanno poco da sperimentare: Bastoni gioca al posto di Chiellini e Acerbi prende quello di Bonucci, poi c'è capitan Florenzi, che proprio a Reggio Emilia, con la maglia della Roma, ha subito l'infortunio più tosto della sua carriera (rottura del crociato) 4 anni fa. Manca Sensi a centrocampo, ma Jorginho e Barella funzionano a meraviglia con al fianco un ispiratissimo Locatelli. Davanti, come noto, non c'è Immobile ma Belotti lotta e Insigne inventa. Bernardeschi si conferma adatto più all'azzurro che al bianconero. Ci sono un po' di seconde linee ma il gioco non ne risente, tutto il primo tempo è in mano all'Italia che passa solo dal dischetto (rigore rimediato da Belotti che ha subito una cintura in area da Krychowiak), ma poteva anticipare i tempi, prima con Bernardeschi, poi con Belotti stesso, e segnare qualcosa di più. Questo è il limite di questa Nazionale: è bella, ma realizza meno di quello che merita. Jorginho trasforma perfettamente un rigore (il quinto in azzurro, il suo primo proprio contro la Polonia, a Bologna, due anni fa), irridendo Szczesny, che sorrideva prima della battuta e un po' meno poi. Troppo bella l'Italia, ma pure troppo brutta la Polonia. Che nella ripresa si avvale della fantasia di Zielinski, che però non si vede. Mancini teleguida Chicco Evani (attraverso il solito Vialli o Salsano) al cambio di Bernardeschi. Entra Berardi, che era apparso in buone condizioni fino alla vigilia, e in pochi minuti chiude la partita, con il gol del 2-0, dopo un'azione piena di passaggi (27) ad alta velocità. Berardi, seconda rete in nazionale, nel suo stadio. Decisivo.

DISASTRO

La nota dolente: Turpin, l'arbitro. Non è in serata e nega un rigore all'Italia, tiro di Belotti, fallo di mano non visto da parte di Bednarek ed espelle Goralski almeno con dieci minuti di ritardo (doppio fallo su Belotti). L'Italia gioca una ripresa di controllo, mantenendo sempre la palla, subendo le aggressioni fisiche della Polonia. Vince il palleggio e la qualità sull'irruenza, una filosofia di gioco rispetto a un'altra. Torna in nazionale Okaka, che non si vedeva dal marzo del 2016. Sostituisce Belotti, che ha preso calci, botte e si è procurato un rigore. Non era al top ma ha fatto ii suo e anche di più. Gloria anche per Di Lorenzo ed El Shaarawy.

Alessandro Angeloni

