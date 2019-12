Spettacolo a Padova: Kioene batte Modena 3-1

VOLLEY MASCHILE

PADOVA La Lube Civitanova, nel turno di Santo Stefano di SuperLega, riprende da dove aveva interrotto. Nella prima del girone di ritorno infatti la squadra di Fefè De Giorgi supera Piacenza in un'ora e un quarto di gioco, dominando tutti i set. Bastano i 12 punti di Juantorena per la tredicesima vittoria in altrettanti turni di campionato. Spettacolo a Padova, che supera 3-1 Modena. La sfida più classica del massimo campionato richiama alla Kioene Arena poco meno di quattromila spettatori (tutto esaurito, a conferma del successo degli incontri sotto l'albero) e regala una bella partita, con i bianconeri capaci di sfruttare tutte le incertezze degli emiliani. Hernandez (28 punti con quasi il 70% in attacco) carica squadra e pubblico e trascina i suoi a un successo imprevisto.

LO ZAR SOTTOTONO

Zaytsev (16 punti) è sottotono come Anderson. Dopo la qualificazione alla Coppa Italia Padova si conferma, con un altro successo ai danni di una grande dopo quello di Trento, come una pretendente ai play off. Alle spalle di Civitanova, Modena è così superata da Perugia, che però fatica per avere la meglio su Latina in casa. Primo set vinto in volata dai pontini, che costringono gli umbri agli straordinari. Ci vogliono infatti 22 punti di Atansijevic e 21 di Leal, con Plotnytskyi che ne mette altri 20; quota 20 anche per Karlitzek per Latina. Nel gruppo alle spalle di Modena c'è anche Milano, che vince il derby lombardo con Monza grazie ai 24 punti di Nimir. Passo avanti in chiave play off per Verona, che però ha bisogno di quattro set per avere la meglio su Sora. Anche nel frusinate serve un autentico show di Boyer (27 punti) per regalare il successo agli scaligeri. Nell'anticipo 19 punti di Lisinac (con cinque muri vincenti) e 18 di Vettori trascinano Trento alla vittoria su Ravenna, che ha 19 punti da Vernon-Evans. Ora la SuperLega, dopo aver corso forsennatamente tra novembre e dicembre, si ferma per un paio di settimane: il prossimo turno infatti è in programma per il 16 gennaio prossimo.

Massimo Zilio

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA