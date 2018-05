CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SPETTACOLAREMILANO Hollywood on the lake: questo il tema ispiratore del Concorso d'Eleganza di Villa d'Este che dal 25 al 27 maggio richiamerà come sempre nella favolosa cornice dello storico hotel di Cernobbio e del suo straordinario parco e in quella, altrettanto suggestiva, della contigua Villa Erba il gotha del collezionismo internazionale e la consueta folla di appassionati di veicoli d'epoca a due, tre (nella sezione dedicata ai sidecar) e quattro ruote.Un'ambientazione degna della più longeva e a nostro avviso più raffinata ed...