Sperimentale. Anomala. Vincente. L'Italia dei reduci, cioè di quelli che non sono stati bloccati nelle bolle delle Asl, fa il suo contro la modesta (essendo buoni) Estonia. Anche se tanti hanno protestato (soprattutto i club) e si sono interrogati sull'utilità, specie in questo periodo di pandemia, di certe amichevoli. L'Italia, appunto, fa il suo e vince in scioltezza, 4-0, come nei programmi, l'amichevole della discordia con l'Estonia (che in Nations League rischia la retrocessione), in un Franchi di Firenze vuoto e desolante. Vince come da programma, seppur privata dei suoi big positivi o infortunati o isolati (che vedremo, non tutti, nei prossimi impegni: ieri si sono aggregati al gruppo Acerbi e Barella), compreso l'assente principale (per la prima volta nella storia della Nazionale), il ct Mancini, che guida in smart (in attesa di negativizzarsi dal Covid, non è previsto nemmeno oggi il ritorno a Coverciano) i suoi ragazzi. Al di là delle polemiche e delle giuste opposizioni, quella contro l'Estonia è stata solo una prova generale prima del doppio impegno in Nations League, domenica a Reggio Emilia contro la Polonia e a Sarajevo contro la Bosnia, mercoledì 18, per blindare la prima fascia in vista del sorteggio dei Mondiali di Qatar 2022. Prova generale con risultato squillante, che serve - in parte - per andare al mondiale come testa di serie: è necessaria un'altra vittoria nelle sfide con Polonia e Bosnia in Nations.

L'IMPIANTO

Il lavoro di Mancini si vede anche con giocatori inediti, quelli della tarza fascia: l'impianto funziona a prescindere. E gente come Bastoni (esordio assoluto in azzurro, bravo, andrà a insidiare Acerbi e Romagnoli), Gagliardini, Bernardeschi, Grifo, Lasagna, D'Ambrosio (che fa il centrale della difesa a 4) sanno cosa devono fare. Anche Soriano, che non si vedeva in azzurro da un bel po', si mette in mostra e chissà quando gli ricapiterà. Grifo, il pupillo del ct, prova a fare l'Insigne: stessa posizione, giocate simili, e uno dei due gol è proprio in stile Lorenzo, con un bel tiro da fuori area sul secondo palo. Si sveglia anche Bernardeschi, demotivato in bianconero, spigliato qui in azzurro, almeno nel primo tempo. È la magia dell'Italia. Mancini comunica con Vialli e quest'ultimo riferisce al ct di scorta, Evani. E l'Italia va, gioca a calcio, cerca la qualità: dopo le reti di Grifo e Bernardeschi, la Nazionale continua a fare gioco e ci riesce, anche cambiando gli interpreti. Tocca a un altro esordiente, Pessina, che va a sostituire Tonali, che si è mosso bene da centrale di centrocampo (ruolo poi preso in consegna da Gagliardini). Lasagna esce per un problema muscolare e Mancini, sempre da casa, lancia Pellegri (il più giovane giocatore - con Amadei - ad aver mai debuttato in Serie A, terzo più giovane convocato in azzurro), talento acclarato e sfortunato: viene da un biennio di incredibili infortuni. Esordio del centravanti del Monaco e spazio anche a Orsolini, El Shaarawy, più gli altri debuttanti Lu.Pellegrini e Calabria. Arriva il terzo gol dell'Italia, ancora Grifo, su calcio di rigore (fallo su Gagliardini) e poi il quarto, con Orsolini, che si procura e realizza sempre dal dischetto (due presenze e due gol per lui, media incredibile). Vittoria e sorrisi, insomma. Il ranking si consolida, l'Italia fa festa.

Alessandro Angeloni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA