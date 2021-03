Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SPAZIOSAIl restyling di un logo non ha solo funzioni estetiche, rispecchia quasi sempre una rivoluzione filosofica. Nel caso della Kia la svolta è netta: elettrificazione, connettività e automazione sono i punti cardinali del Plan-S che, per spingere la Casa coreana nella mobilità di un futuro sempre più vicino, ha stanziato 25 miliardi di dollari entro il 2025. «Il nostro tuffo nell'innovazione non dimentica i servizi - spiega l'Ad...