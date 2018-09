SPALLETTI: «VOGLIO RISPOSTE»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANTICIPOMILANO Per rompere il ghiaccio a San Siro può essere utile anche affidarsi alla cabala. Da quando c'è la sosta di settembre per le nazionali, l'Inter è la squadra che ha ottenuto il maggior numero di punti (23 in 9 gare) alla ripresa del campionato. Inoltre da quest'anno ha in organico due giocatori, Asamoah e Keita, che hanno entrambi segnato la prima rete italiana contro il Parma, l'avversario di oggi: il primo vestiva la maglia dell'Udinese, il secondo quella della Lazio. L'ex biancoceleste dovrebbe giocare da falso 9 come a...