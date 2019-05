SPALLETTI SNOBBA CONTE E PENSA SOLO ALL'EUROPA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VIGILIAMILANO Il futuro è solo il Chievo e la Champions, o meglio raccogliere il prima possibile i sei punti necessari per strappare matematicamente il pass europeo.Luciano Spalletti prova ad allontanare il fantasma di Antonio Conte che aleggia sulla panchina dell'Inter, ricorrendo anche a citazioni cinematografiche per far tacere i rumors. Non c'è tempo per pensare al futuro, che oggi, almeno pubblicamente, non interessa al tecnico toscano: la testa è solo a centrare l'obiettivo minimo stagionale, complicato dalle vittorie di tutte le...