Spalletti punta alla Coppa Italia CR7: «Lavoro fatto»

LA RIPRESA«L'Inter deve alzare un trofeo». L'obiettivo per il 2019 della squadra di Luciano Spalletti è già stato fissato negli ultimi giorni del 2018 dall'ad Beppe Marotta, così come dal presidente Zhang. «È ora di tornare a vincere», il mantra del numero 1 del club. Parole che riecheggeranno nella testa dei giocatori già da oggi, quando è previsto il primo allenamento dell'anno ad Appiano Gentile verso la sfida di domenica in Coppa Italia contro il Benevento. Non solo mercato, quindi, serve tornare a conquistare un trofeo, che...