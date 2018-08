Spalletti: «L'Inter è in debito con i tifosi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SFIDA DEL MEAZZA«Noi l'anti-Juve? Devo preoccuparmi di essere prima l'anti-Roma e l'anti-Napoli vista la differenza di punti e mentalità evidenziata negli ultimi anni. Se poi pensiamo alla partita con il Sassuolo, in realtà, siamo l'anti-nessuno». Luciano Spalletti non è mai banale nelle sue esternazioni e la conferma si è avuta anche alla vigilia dell'esordio stagionale interno della sua Inter con il Torino. Una partita già delicata dopo la sconfitta nell'esordio stagionale: «Ma quel risultato non ha minato le nostre certezze,...