Spalletti: «Inter sfortunata, merita la Champions»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MILANO Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti (foto)carica Icardi e compagni per gli ultimi decisivi novanta minuti del campionato: i nerazzurri dovranno battere la Lazio in un Olimpico tutto esaurito per centrare il quarto posto e la qualificazione alla Champions League. «Sono convinto di poter raggiungere la Champions perché questo è l'obiettivo che alla vigilia ad Appiano Gentile -. E la Lazio non merita più di noi il quarto posto: chi lo dice non ha visto le partite. Ci sono state tante gare in cui abbiamo raccolto meno di quello che...