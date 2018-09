Spalletti: «Inter, è la settimana della verità»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SFIDA DEL MEAZZAMILANO Cagliari, Psv Eindhoven in Champions League e Spal. Il primo mini-ciclo stagionale si chiuderà per l'Inter con queste tre sfide nel giro di otto giorni. Le tre vittorie di fila hanno ridato fiducia, ora però i nerazzurri devono dimostrare di essere usciti dal periodo peggiore. «È la settimana della verità, ci aspettano partite che possono rimetterci in carreggiata e in corsa con le prime della classifica. Siamo nella condizione di far vedere il nostro massimo come rendimento e potenzialità, e andare a riprendere...