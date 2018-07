SPALLETTI BLINDA ICARDI E PERISIC

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INTER-ZENIT 3-3A Pisa, l'Inter pareggia 3-3 con lo Zenit San Pietroburgo, nella terza amichevole stagionale, la più impegnativa della serie. Nerazzurri discreti ma di nuovo superati, dopo il rovescio con il Sion per 2-0, le migliori notizie arrivano però da Spalletti, che blinda Maurito Icardi e Perisic. Il tecnico nerazzurro racconta pregi e difetti della rosa attuale: «E' più completa dell'anno scorso, la società ha lavorato bene in entrata ma abbiamo perso giocatori forti come Rafinha: se le cifre sono le ultime che ci ha chiesto il...