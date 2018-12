Spalletti avverte l'Inter: «Non voglio gol solo da Icardi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRASFERTAUna rincorsa dell'Inter è già impossibile alla Juve (+ 14 a 3 giornate dalla fine dell'adata), ma sul Napoli resta alla portata, a -6, tanto più che mercoledì ci sarà il confronto diretto a San Siro. Luciano Spalletti la deve alimentare andando a vincere a Verona, dove il presidente Luca Campedelli, tifosissimo nerazzurro, vive la stagione più nera del millennio. Eppure viene da 4 pareggi in sequenza, tre con Di Carlo, che ha voglia di vincere la prima partita, entro il 30, per avvicinarsi alla vera lotta per...