SPALLATA INTER: VINCE ED È PRIMA

MILANO Dopo un inseguimento serrato, è arrivato il sorpasso.Il pomeriggio stellare dell'Inter di Conte ha ancora la firma di Lautaro Martinez, che doma la Spal (2-1) e guida i nerazzurri in testa al campionato sorpassando la Juventus, fermata dal Sassuolo. I numeri sono tutti dalla parte dell'argentino che pure nel finale ha fallito il gol della tripletta in mdo ingenuo: 5 i gol nelle ultime tre gare (Torino, Slavia Praga e Spal appunto) e 13 quelli stagionali (otto in campionato e 5 in Champions). «Dobbiamo ancora crescere tanto, limare i...