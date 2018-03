Spal per l'impresa ma Allegri deciso: «Voglio i 3 punti» Sassuolo al Friuli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FERRARA - Stasera la Juve può salire a +7 sul Napoli, atteso nel posticipo al San Paolo dal Genoa: gioca a Ferrara e si appoggia su una difesa formidabile, un gol subìto nelle ultime 15 gare di A. «Potrei schierare Barzagli e Rugani - spiega Allegri -, mentre Howedes ha recuperato da un affaticamento. In porta Buffon. Out Khedira (influenza), Bernardeschi e Cuadrado. Se sta bene, Higuain gioca, mentre Mandzukic non è in condizioni ottimali. Siamo in crescita fisica e mentale, soprattutto nella seconda parte delle gare. La squadra di Sarri...