CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SPAL-PARMA 1-0C'è la Spal, lassù, accanto a Juve e Napoli. Era dal '59-'60 che non vinceva le prime due di campionato, in serie A, lo fa complice un calendario favorevole, con due derby. Li vince entrambi a Bologna, ieri è stato il campo neutro, perchè il Paolo Mazza non è ancora pronto, arriverà a 13500 posti, comunque pochi, per ospitare l'entusiasmo dei ferraresi. Decide la prodezza di Mirco Antenucci in avvio di ripresa.Leonardo Semplici migliora il telaio collaudato delle scorse stagioni, inserendo Missiroli in regia aggiunta, il...