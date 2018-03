SPAL CHE NON T'ASPETTI LA JUVE SI ACCONTENTA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANTICIPOFERRARA - La Spal ferma la Juve sul proprio campo, il Mazza, esaurito da giorni, dove erano passate largamente Lazio e Milan, non i sei volte campioni d'Italia, che stasera rischiano di tornare a solo +2 sul Napoli impegnato col Genoa. Lo 0-0 va stretto alla Juve, comunque fermata a 12 successi di fila in campionato, nonostante il forcing finale. L'avvio è della Spal eppure la migliore occasione è di Alex Sandro, chiuso in angolo dal vicentino Filippo Costa. Dybala con il sinistro calcia fuori, la Juve non ha fretta, come sempre in...