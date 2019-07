CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SOSTANZIOSOLISBONA La carta d'identità dice che è nata 10 anni, che per un'automobile è un'età ragguardevole, ma di andare in pensione non ci pensa proprio, anzi affronta il secondo restyling della sua vita con tutta l'intenzione di continuare. È la Mitsubishi ASX, il Suv compatto nato nel 2009 e che in Europa ha trovato il maggior numero di estimatori: 343mila unità su 1,36 milioni delle quali 24.500 solo in Italia dove il marchio dei Tre Diamanti ha piazzato un aumento del 60% nel 2018 e un ulteriore 79% nei primi 6 mesi dell'anno in...