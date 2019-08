CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sorvegliati 24 ore al giorno, non convocati per motivi di sicurezza e ancora nascosti in luogo segreto: non si sa ancora quando Ozil e Kolasinac potranno tornare a giocare dopo le minacce di morte ricevute da una gang londinese. I due dell'Arsenal erano stati vittime di un'aggressione lo scorso 25 luglio in pieno giorno nel centro di Londra. Diretti verso un ristorante turco, in compagnia delle mogli, Ozil - alla guida di un'auto - aveva cercato invano di seminare i banditi. Decisivo l'intervento di Kolasinac che aveva affrontato a mani nude i...