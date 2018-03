SORRIDONO VENEZIA E PADOVA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DERBY VENETILa domenica dei derby favorisce Venezia e Padova.In serie B i lagunari infilano il sesto successo consecutivo al Penzo e stendono soffrendo il Cittadella per 2-1, mentre in serie C i biancoscudati escono con un utilissimo 0-0 dal confronto con il Mestre disputato a Portogruaro e mantengono inalterato il vantaggio verso la promozione.Protagonista in quello che è ormai diventato un fortino con gioia del presidente Tacopina il Venezia di Inzaghi che finalmente ha visto seimila persone sugli spalti. Partita avvincente e...