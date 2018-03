Sorpresa Zarco, festa per il Sic58

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(ld) Sabato nel segno di Marco Simoncelli: il team a lui dedicato, Sic58, guidato dal padre Paolo, ottiene in Qatar la prima pole iridata in Moto3, con Niccolò Antonelli che ha battuto di un millesimo Jorge Martin. Nella MotoGp, la sorprendente pole di Johann Zarco ricorda quelle dell'indimenticato Sic, con un pilota satellite - su una Yamaha col telaio 2016 - a precedere piloti con moto 2018. Come l'iridato Marquez, 2°, i grandi favoriti per la gara di Losail, i ducatisti Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso, 3° e 5°. E come Valentino...