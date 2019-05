SORPRESA QUARTARARO MARQUEZ SOLO TERZO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MOTOGPHa il viso d'angelo con quel ciuffo biondo, ma sulla propria tuta il soprannome recita tutt'altro: el Diablo. Fabio Quartararo da Nizza, 20 anni e 14 giorni, è il pilota più giovane della storia recente ad aver conquistato una pole position nella massima classe del motociclismo. Un record acciuffato in quel di Jerez de la Frontera, quarto appuntamento del mondiale MotoGp 2019, e che porta in paradiso il neonato team Yamaha Petronas SRT nel giorno in cui la compagine ufficiale vive una giornata d'inferno, sopratutto con Valentino Rossi....