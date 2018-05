Sorpresa Crutchlow in pole, male Ducati e Rossi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Jerez si conferma casa Honda, ma a partire in pole position (oggi alle 14) non è il campione del mondo Marquez né l'altro pilota ufficiale Dani Pedrosa, vincitore in Spagna 12 mesi fa: il protagonista delle qualifiche è stato Cal Crutchlow, leader (con 1'37635) sulla Honda del team Cecchinello. Il manager imolese è stato l'unico italiano a sorridere, dato che la Ducati si è presa solo la 2. fila col redivivo Lorenzo (4° alle spalle di Pedrosa e Zarco) mentre i big tricolori sono stati tra 7° e 10° posto: nell'ordine Iannone, Dovizioso,...