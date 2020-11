LIVERPOOL - La Dea si vendica del 5-0 subito dai Reds nella partita d'andata e si prende la rivincita a casa del Liverpool, nel mitico stadio di Anfield: finisce 0-2 per l'Atalanta la prima partita di ritorno della fase a gironi della Champions. La squadra di Gian Piero Gasperini inizia bene e per tutto il primo tempo non fa mai tirare in porta gli avversari. Pressa, corre, non lascia scampo agli inglesi. Tanto da impegnare Alisson con Gosens e a rendersi pericoloso con Gomez (che si commuove nel minuto di silenzio dedicato all'ex Pibe de Oro).

Dopo un primo tempo chiuso con un nulla di fatto, chi si aspettava un risveglio dei Reds, si è dovuto ricredere. Perché prima Gomez manda in gol Ilicic al 60' per il vantaggio bergamasco, poi è Gosens a raddoppiare tre minuti dopo su un'altra azione avviata dal Papu e proseguita da Hateboer.

Il Liverpool appare stanco, mentre la Dea dimostra di aver fatto lezione della debacle dell'andata (sconfitta per 0-5 il 3 novembre) e riesce a gestire il risultato senza troppi patemi fino alla fine. Così è tutto davvero più bello.

E ora l'Atalanta, con i tre punti pesantissimi di ieri sera, torna in piena corsa qualificazione: il Liverpool resta in testa al gruppo D con 9 punti, Dea e Ajax salgono a 7, ultimo a zero punti il Midtjylland, prossimo avversario dell'Atalanta (in casa) l'1 dicembre.

