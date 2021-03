FORMULA UNO

SAKHIR Mercedes sotto e poi sopra. Una zampata di Bottas negli ultimi minuti ha risollevato il morale della squadra tedesca dopo quasi due giorni di test in Bahrain con problemi di affidabilità e di prestazioni. Miglior tempo per il finlandese, davanti a Gasly (Alpha Tauri) e Stroll (Aston Martin). Ma la sorpresa di queste prime e anche uniche prove prima dell'inizio del campionato è l'Alfa Romeo. Guidata splendidamente da Antonio Giovinazzi, la monoposto della Casa italiana gestita dalla Sauber, ha stupito tutti. Nessun problema nei 125 giri percorsi dal pilota pugliese di Martina Franca, velocità costante e tempi di tutto rilievo, con meno di mezzo secondo di distacco dalla vettura campione del mondo.

E dire che, rispetto alla maggioranza dei team che hanno cambiato molto le loro macchine, l'Alfa ha introdotto soltanto qualche miglioramento aerodinamico. Ma ha potuto usufruire del nuovo blocco power unit-cambio che viene prodotto dalla Ferrari a Maranello anche per i clienti. Un musetto più affilato e una bella iniezione di potenza in più (circa 30 CV), hanno prodotto un mezzo miracolo, se si considera che nella parte finale della passata stagione lo stesso Giovinazzi e Raikkonen venivano ripetutamente esclusi dal passaggio del primo turno in qualificazione conquistando, complessivamente, alla fine una miseria di 8 punti in tutto l'anno.

Giovinazzi, ragazzo intelligente e consapevole, non si è montato la testa: «Sono molto contento per il lavoro svolto - ha detto - è stata una lunga giornata in cui ho coperto tantissimi giri, ma abbiamo messo il visto a tutte le caselle che avevamo nel nostro programma di lavoro. Abbiamo svolto sia delle simulazioni gara che delle prove di qualifica. Era il mio ultimo giorno al volante della vettura qui e sono fiducioso in vista della stagione. Si è lavorato sodo durante l'inverno e mi sento pronto per il campionato».

Oggi, dunque tocca a Raikkonen 322 gare, 21 vittorie e un titolo mondiale nel 2007 con la Ferrari, che compirà 42 anni il prossimo 17 ottobre a preparare gli ultimi ritocchi della C41 per affrontare con fiducia i 23 GP in calendario. E si vedranno al termine della giornata le vere forze in campo, con una Ferrari che sembra essere in difficoltà, così come Vettel con l'Aston Martin, la squadra con la quale spera di rilanciarsi.

