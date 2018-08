SORPRENDENTI TROPEA Tra auto e nautica c'è qualcosa in comune? Capacità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SORPRENDENTITROPEA Tra auto e nautica c'è qualcosa in comune? Capacità produttiva e mercato, distanti anni luce, dicono no. Ma la contaminazione c'è, eccome! Si manifesta soprattutto se una barca viene disegnata e rifinita come un Suv di classe premium e se il suo motore adotta tecnologie ispirate all'automotive.È ciò che è avvenuto a Borgia (Catanzaro), dove il designer Christian Grande ha firmato una linea di imbarcazioni d'avanguardia per conto di Rosario Alcado, un passato glorioso come fornitore di Sessa e dal 2014 titolare di...