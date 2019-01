CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SORPRENDENTIDETROIT A Detroit il futuro è elettrico e a ruote alte. Sono questi infatti i due temi comuni svolti dai concept mostrati al Cobo Center, ma non si pensi solo ai Suv perché anche le auto con carrozzerie tradizionali sono destinate ad aumentare la loro distanza da terra, proprio mentre abbandonano pistoni e idrocarburi per sposare batterie ed elettroni. È il caso, ad esempio, della GAC Entranze, primo concept disegnato dal centro stile che il costruttore cinese ha stabilito in America insieme ad un ufficio commerciale, di stanza...