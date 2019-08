CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SORPRENDENTEVERONA Il metano (anche bio) per la Audi A3 Sportback: un'eccellenza italiana per un'eccellenza tedesca. La casa dei Quattro Anelli ha deciso di rilanciare il gas naturale, che in Italia è proposto e garantito di serie solo su 15 modelli, 12 dei quali dal gruppo Volkswagen. Il costruttore di Ingolstadt è l'unico fra quelli premium a puntare su questa alimentazione, che è anche il solo ad offrire nel più esclusivo e selettivo segmento D con le A4 Avant g-tron e A5 Sportback g-tron. La sigla g-tron indica la propulsione a gas...