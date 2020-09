SORPRENDENTE

ROMA Per le Ford di nuova generazione ci sarà una connettività di nuova generazione rappresentata dal nuovo sistema infotelematico Sync che sta per fare il suo debutto sulla nuova Mustang Mach-E. Il nuovo crossover ad emissioni zero rappresenterà dunque lo stato dell'arte di Ford non solo per il sistema di propulsione, ma anche per le nuove tecnologie CASE (Connected, Autonomous, Shared, Electric) ovvero quelle che ci porteranno verso una mobilità sempre più connessa, autonoma, condivisa ed elettrificata.

E se la Mach-E promette un nuovo modo di vivere le emozioni di una Mustang, il nuovo Sync permetterà un livello di interazione e personalizzazione senza precedenti che sarà poi esteso a tutte le Ford prossime venture. Il grande schermo verticale da 15,5 pollici è provvisto di una sola manopola, nessun pulsante fisico e si collega senza fili a qualsiasi smartphone Android o iOs, inoltre il sistema è capace di riconoscere il linguaggio parlato di 15 idiomi europei ed è provvisto di un assistente vocale interattivo in grado di fornire suggerimenti puntuali combinando le preferenze del guidatore e le sue abitudini, apprese nel tempo. Il Sync può ospitare più profili, riconosciuti automaticamente dalla vettura attraverso lo smartphone stesso o, se è scarico, inserendo un codice di accesso sul montante della portiera. Per costruire e modificare il proprio profilo si utilizzerà l'app FordPass. Seduti comodamente sul divano di casa, si potranno personalizzare ben 80 parametri della vettura in modo che ogni utilizzatore possa sentirsi al volante della propria auto, sia esso il componente della famiglia o il collaboratore di una stessa azienda.

Con pochi click, si potranno scegliere la modalità di guida, il sound artificiale del motore, il colore dell'illuminazione ambiente, la temperatura della climatizzazione e le impostazioni di ricarica pianificando i viaggi in base alla posizione delle colonnine, al costo dell'energia, allo stile di guida e persino tenendo conto dei consumi che altre Ford Mach-E hanno registrato sullo stesso percorso. FordPass sarà anche lo strumento di accesso e pagamento presso 125mila stazioni, tra cui le 400 ultraveloci di Ionity dove le Mach-E potranno sfruttare al massimo la ricarica a 150 kW per le loro batterie da 75,7 o 98,8 kWh, che permettono un'autonomia compresa tra 540 e 600 km e di alimentare i potenti sistemi di propulsione a uno o due motori per potenze che vanno da 190 kW fino ai 342 kW della versione GT. Il Sync è aggiornabile over-the-air e dunque nel tempo sarà migliorato e dotato di nuove funzionalità sviluppate da Ford e da altri 20 partner.

Ma anche tutta la vettura si potrà aggiornare. La Mustang Mach-E potrà infatti scaricare software sempre fresco anche per funzioni fondamentali della vettura come la gestione del powertrain e dei sistemi di sicurezza, per offrire nel tempo sia un aumento dell'autonomia sia livelli di assistenza alla guida sempre superiori, ma senza passare dall'officina o cambiare un solo componente già presente sulla vettura. Sarà così che l'auto CASE offrirà ad ognuno un'esperienza in continua evoluzione e, soprattutto, sempre più coinvolgente e personalizzata.

