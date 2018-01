CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SORPRENDENTEROMA La Classe Mercedes coniuga lo stile tipico della Casa tedesca alle funzionalità di un mezzo destinato solitamente al lavoro come un pick-up. Nasce così Classe X, che non rappresenta semplicemente un veicolo dotato di cassone con la Stella a tre punte, ma apre la strada ad una nuova categoria di vetture. Realizzato in sinergia con Nissan, l'esperienza premium di Classe X non rinuncia a quelle che sono le specifiche tipiche di un veicolo da lavoro. Una realtà già nelle corde del mondo della Stella, la cui conoscenza diretta...