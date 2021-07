Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SORPRENDENTEROMA Hyundai Kona è una delle novità più sorprendenti del mercato: nell'allestimento 2021 si è presentata infatti come una sorta di Fregoli dell'automotive, ovvero un veicolo capace di trasformarsi in molteplici varianti. Lo stesso nome Kona, del resto, non è stato scelto a caso: si riferisce a un distretto delle Hawaii che è solito ospitare gare di triathlon, quelle in cui ogni atleta deve dare il massimo in discipline...