CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SORPRENDENTEPARIGI - Un set cinematografico per la sua prima apparizione. La nuova Peugeot 2008 si presente come una star. E le caratteristiche per splendere ci sono tutte: linee accattivanti, interni curatissimi, gamma completa. Il nuovo Suv Peugeot, infatti, arriverà dai concessionari nei primi mesi del 2020 con motori a benzina, diesel e elettrici. Ognuno potrà scegliere, da subito, la sua 2008 con l'alimentazione più adatta alle proprie esigenze. Si badi bene, solo alimentazione. Perché per il resto, spazio compreso, i nuovi Suv...