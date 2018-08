SORPRENDENTE MODENA Sapete che fu la Renault a introdurre la prima trasmissione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SORPRENDENTEMODENA Sapete che fu la Renault a introdurre la prima trasmissione a presa diretta con giunto cardanico su un'automobile? Era il lontano 1898 la TypeA Voiturette costruita da Louis Renault in Francia possedeva quella primordiale soluzione che poi tanti costruttori copiarono. Il fondatore della Renault, fin da bambino era affascinato dalla tecnologia. E le sue auto si sono sempre distinte per i contenuti innovativi. Sono passati 120 anni ma la casa francese non ha cambiato atteggiamento.Oggi il marchio si fa vanto di portare per...