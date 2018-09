CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SORPRENDENTEMISANO ADRIATICO Prima una BMW M4, poi una BMW M8. Alex Zanardi, il pilota che il costruttore bavarese ha riportato in macchina ed alle corse dopo il drammatico incidente del 2001 in seguito al quale gli vennero amputate entrambe le gambe, sta sperimentando le due vetture. La prima l'ha guidata come matricola (a quasi 52 anni) alla prova italiana del DTM, il campionato turismo tedesco, la seconda è quella al cui volante siederà alla 24h di Daytona in gennaio. Per la casa dell'Elica le competizioni sono strategiche nello sviluppo...