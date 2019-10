SORPRENDENTE BASILEA L'arrivo della nuova Kamiq chiarisce il concetto: tutti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SORPRENDENTEBASILEA L'arrivo della nuova Kamiq chiarisce il concetto: tutti i suv di Skoda iniziano con la lettera K e finiscono con la Q, proprio come la Kodiaq e la Karoq che hanno preceduto la nuova arrivata aprendo la strada alla più piccola. Il terzetto è dunque ben composto e pronto a presidiare al meglio un mercato che premia le auto del costruttore Ceco molto più che in Italia. Basta dire che la Cina assorbe un terzo dei volumi e in Europa la quota è del 5% contro l'1,5% del nostro paese. La nuova Skoda Kamiq è lunga 4,24 metri,...