Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SORPRENDENTEBARCELLONA La storia di Cupra per quanto breve è certamente ricca di successi. Un marchio che non può e non deve essere considerato semplicemente la variante sportiva di Seat. La gamma infatti comincia ad avere una propria identità, sempre più salda e sempre più esclusiva. Formentor è stato il primo modello ad essere realizzato specificamente per Cupra. E oggi è anche la prima vettura ad aver ricevuto gentilmente in...