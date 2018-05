CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SORPRENDENTEAMBURGO L'auto impara a far da sé. E la lezione comincia in parcheggio. O meglio, in uno specifico parcheggio: quello multipiano dell'aeroporto di Amburgo, facilmente raggiungibile dall'aerostazione bastano poco passi e collocato in una città che vuole essere protagonista della mobilità sostenibile e intelligente di domani. E quindi aperta alle collaborazioni coerenti con questo obiettivo. Come quella sancita dall'accordo tra il gruppo Volkswagen, l'amministrazione della città anseatica e la direzione dello scalo che,...