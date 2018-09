Sorpasso col batticuore, il Benetton vola in vetta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBYTREVISO Il Benetton concede il bis: non era mai successo che Treviso vincesse le prime due partite della stagione. Vola così in vetta al proprio girone nel Pro14 appaiato all'Ulster con 8 punti. La prima occasione per segnare ce l'hanno i Blues, ma Evans fallisce un piazzato non impossibile, comunque la prima vera azione da meta ce l'ha il Benetton, che dopo aver trascorso una decina di minuti nella propria metacampo recupera un pallone alto con Hayward che lancia Ioane, palla che tocca le mani di quasi tutto il XV biancoverde, finché...