BOLOGNA- PARMA 4-1

BOLOGNA (r.sp.) Il derby emiliano va al Bologna. La squadra di Mihajlovic si è imposta 4-1 sul Parma nel posticipo della seconda giornata di serie A. I parmigiani hanno avuto un approccio migliore alla partita. Si sono fatti subito sotto senza timori creando due occasioni da rete nel giro di 5' con una conclusione di Gervinho e un colpo di testa di Brugman neutralizzato da Skorupski. Ma poi è il Bologna a prendere il controllo delle operazioni e a passare in vantaggio al 16' con un colpo di testa di Soriano che al 30' raddoppia infilando il sette su un rimpallo favorevole al limite dell'area. Il Parma si fa schiacciare nella propria metacampo senza trovare le condizioni per ripartire di rimessa.

Nella ripresa è ancora Soriano a incidere, galoppando e poi servendo un assist deliziosoa al danese Olse che insacca con un tiro dall'altezza del dischetto. Il Parma accorcia al 67' con Hernani sfruttando un errore di Skorupski in fase di rinvio. Al 77' i parmigiani restano in 10 per l'espulsione di Iacoponi (fallo su Palacio, inizialmente sanzionato con un rigore poi corretto dal Var con una punizione). Poker di Palacio al 91'.

