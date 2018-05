CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sono trascorsi mesi dal disastro della nostra Nazionale con la Svezia e ne mancano un paio all'inaugurazione del Mondiale di Russia: un conteggio di sofferenza per i tifosi italiani, ma serve come richiamo a rilanciare il calcio azzurro, ora che siamo all'anno zero. Ad inizio febbraio il Coni ha preso in mano la situazione nominando due commissari, Roberto Fabbricini in Federazione, Giovanni Malagò in Lega. Davanti avevano un'impresa titanica: riformare in profondità il sistema abbattendo le rendite di posizione, con tutti i limiti posti...