«Sono spariti e non so perché»

SINGAPORE «Le Ferrari avevano lottato bene sino a sabato, non so perché siano sparite in gara». Persino Hamilton si è stupito del calo di prestazioni delle Rosse. Forte dei suoi numeri (69ª vittoria, la quarta a Marina Bay, settima del 2018 e 40 punti di vantaggio in classifica), Lewis ha dedicato questo unico pensiero ai suoi rivali per il titolo. «Non pensavo - ha dichiarato - che sarei partito da qui con altri 10 punti in più nella classifica. Con sei corse ancora da disputare, ce ne sono ancora molti in palio. Ma, onestamente, con...