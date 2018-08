CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sono passati trentatré anni da quando quel ragazzo partito da Santa Maria di Sala alzava al cielo la Coppa dei Campioni assieme a mostri sacri come Platini, Boniek, Tardelli e Scirea. Era il 1985 e quella era la notte di Juventus-Liverpool: da un lato la soddisfazione per il trionfo europeo, dall'altro un macigno nel cuore per la strage dello stadio Heysel. Trentatré anni dopo Luciano Favero è un sessantenne che si gode la pensione nel piccolo comune veneziano di Salzano, tra giri in bicicletta e vecchi ricordi. In un sabato mattina di fine...